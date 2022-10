Roma, rifinitura in vista del Betis: out Karsdorp e Dybala. Zaniolo a parte

La Roma si prepara alla trasferta di Europa League contro il Real Betis. I giallorossi sono scesi in campo a Trigoria agli ordini di José Mourinho. Assenti Dybala (oggi dovrebbe fare la risonanza per capire l'entità della lesione al muscolo della coscia sinistra) e Karsdorp. Si è allenato a parte Zaniolo, su Campo Testaccio, dato che è squalificato. Prima dell'inizio della rifinitura, il tecnico giallorosso si è soffermato a parlare con Camara. "La tecnica è un po' nei piedi e un po' nella testa" si sente dalla voce dell'allenatore portoghese. QUalche dubbio di formazione per Mourinho che dovrà dunque fare a meno di Zaniolo e Dybala in attacco oltre a Karsdorp e Celik sulla corsia di destra. A centrocampo dovrebbe essere confermata la coppia Cristante-Matic con Belotti inserito nel tridente offensivo insieme a Pellegrini e Abraham.