Trigoria, Mourinho concede quattro giorni di riposo: lunedì la ripresa

Il portoghese ha condotto oggi l'ultimo allenamento della settimana

"Ora andiamo a lavorare". José Mourinho ha disposto così il 'rompete le righe' nello spogliatoio dopo la torta a sorpresa per il suo compleanno con gli applausi di tutti i calciatori. E oggi il portoghese ha diretto già l'ultimo allenamento della settimana, facendo in un certo senso lui il 'regalo' alla sua squadra. La ripresa degli allenamenti a Trigoria è infatti fissata per lunedì, il che vuol dire che i giallorossi godranno di ben quattro giorni di riposo prima di tornare in campo per preparare la partita col Genoa. E al rientro Mourinho farà la conta dei disponibili, potendo contare verosimilmente su tutto il gruppo ad eccezione di Spinazzola.