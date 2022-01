La Roma festeggia Mourinho: ecco la sorpresa “special” della squadra – VIDEO

Calciatori e staff hanno fatto trovare al tecnico negli spogliatoi una torta con raffigurato il murale dipinto a Testaccio dello street artist Harry Greb

Josè Mourinho, dopo i tanti messaggi di auguri ricevuti in queste ore, ha festeggiato il compleanno con la squadra prima della seduta di allenamento. Tanta felicità e una torta, rigorosamente giallorossa, tagliata dallo Special One, che ha voluto dare il primo pezzo al capitano Lorenzo Pellegrini: "Ora andiamo a lavorare", ha detto tagliando corto. Alla festa ha partecipato anche Amadou Diawara in videochiamata grazie all'aiuto di Veretout. Il centrocampista è uno dei nomi caldi per quanto riguarda il mercato in uscita della Roma, ma non sembra che il rapporto fra lui e l'allenatore portoghese sia stato incrinato dalle voci di mercato. Sulla torta era raffigurato il murale a Testaccio che ritrae il tecnico in Vespa dipinto dello street artist Harry Greb: uno specialino che diventa "Specialone" in suo onore, diventato uno dei simboli della capitale.