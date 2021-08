Trigoria, martedì alle 10 la ripresa degli allenamenti

I giallorossi torneranno in campo tra due giorni per preparare la partita con il Trabzonspor

Mourinho concede un giorno di riposo alla Roma. Dopo la vittoria di stasera per 3-1 contro la Fiorentina nel debutto in questa Serie A, i giallorossi si ritroveranno direttamente martedì mattina a Trigoria. Seduta fissata per le ore 10, con il tecnico portoghese che avrà quindi un paio di giorni a disposizione per preparare la sfida di giovedì sera, sempre all'Olimpico, contro il Trabzonspor in Conference League. Basterà un pareggio alla Roma dopo il 2-1 dell'andata. Da valutare anche le condizioni del solito infortunato Smalling e ovviamente di Abraham, uscito intorno al 70' per qualche problema alla coscia sinistra, su cui è stato applicato del ghiaccio. "Era stanco", ha detto Mou in conferenza.