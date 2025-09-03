Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Trigoria, Dybala incanta in allenamento: siparietto con El Shaarawy sul gol di tacco

news as roma

Trigoria, Dybala incanta in allenamento: siparietto con El Shaarawy sul gol di tacco

Trigoria, Dybala incanta in allenamento: siparietto con El Shaarawy sul gol di tacco - immagine 1
I giallorossi rimasti a Roma continuano a lavorare durante la sosta nazionali
Redazione

Dopo la seconda vittoria stagionale arrivata in trasferta contro il Pisa, molti giallorossi sono partiti per aggregarsi alle proprie nazionali in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ieri i giocatori rimasti a Trigoria sono tornati in campo per lavorare durante la sosta e oggi il club ha pubblicato il video della sessione mattutina agli ordini di Gian Piero Gasperini: Paulo Dybala, dopo la grande prestazione sul campo del Pisa, ha incantato anche in allenamento con esterni imprendibili e colpi di tacco all'incrocio. Proprio su questa giocata incredibile, il siparietto con El Shaarawy che lo ha bacchettato: "Hai fatto due tocchi". Ma Paulo non ci sta: "C'è anche il video Ste!" Anche Lorenzo Pellegrini sta continuando ad allenarsi in gruppo e domani mattina ci sarà l'amichevole a porte chiuse contro il Roma City.

Trigoria, Dybala incanta in allenamento: siparietto con El Shaarawy sul gol di tacco- immagine 2

 

Leggi anche
Il derby Lazio-Roma confermato alle 12.30. Gasp, bocciate tutte le alternative a Sancho
Rensch, nuovo inizio e omaggio a Totti: su Instagram con la maglia dello storico 10

© RIPRODUZIONE RISERVATA