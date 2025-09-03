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<strong>Roma, tensioni ma nessuna rottura. Gasperini voleva solo Sancho</strong>

A Trigoria c'è stata una riunione post mercato come avviene ogni giorno nel club. Gasperini non avrebbe del tutto metabolizzato i mancati acquisti di alcune pedine come Sancho e Fabio Silva, come del resto aveva mostrato amarezza anche per il mancato arrivo di Rios. Anche se il tecnico ha garantito unione d'intenti, resta un pizzico di amaro e anche di più nelle sue considerazioni. Non ci saranno strascichi, perché come detto i professionisti sono di primissimo livello e non è un caso che, nella sua analisi, Gasperini abbia sottolineato con un evidenziatore due concetti: toccherà a lui provare a rilanciare quei giocatori che potevano - anzi dovevano - finire sul mercato. Gasperini voleva un'altra punta che però aveva solo il volto si Sancho. La Roma ha provato a prenderlo ma poi si è scontrata con la lunaticità del giocatore. Trossard costava troppo, Gasperini ha bocciato i tre esterni brasiliani dello Shakhtar, demolito Dominguez, giudicato non all'altezza George e perché Echeverri non si è voluto prendere in prestito secco.

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