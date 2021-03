Trigoria, domani alle 11 la ripresa in vista dello Shakhtar

Archiviata subito la sfida di campionato vinta contro il Genoa, la Roma si proietterà subito all’Europa League. Domani infatti la squadra tornerà ad allenarsi alle 11 a Trigoria, per un’altra settimana serratissima che porterà Fonseca alla prima gara da ex contro lo Shakhtar. I giallorossi giocheranno l’andata degli ottavi giovedì allo Stadio Olimpico e dovranno fare a meno ancora dei vari Veretout e Dzeko, con l’allenatore giallorosso che dovrà ancora una volta rimescolare le carte in mediana. In difesa invece ampia scelta, soprattutto dopo l’ottimo ritorno da titolare di Smalling e la disponibilità piena di Kumbulla, che ha saltato per squalifica il match di campionato e quindi corre per un posto da titolare in Europa.