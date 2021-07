Triestina-Roma, Darboe out per normale gestione fisica

Il centrocampista gambiano non fa parte dei convocati di Mourinho per l'amichevole di stasera

Non c'è Ebrima Darboe tra i 21 convocati di José Mourinho per l'amichevole di questa sera alle 19.30 tra Roma e Triestina. Lo Special One non ha portato il gambiano classe 2001 sull'aereo partito oggi da Fiumicino per normale gestione fisica, in quanto il giovane centrocampista ha accusato un leggero affaticamento muscolare. Insieme a lui sono rimasti fuori anche Veretout e Calafiori, entrambi per gestione: in questi giorni entrambi non si sono allenati in gruppo. A Trieste non ci sarà neanche Rui Patricio, che ha cominciato ad allenarsi con i suoi nuovi compagni soltanto due giorni fa.