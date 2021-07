Triestina-Roma, i convocati di Mourinho: non c’è Rui Patricio, out anche Veretout

I giallorossi in campo stasera al 'Nereo Rocco': assenti anche Calafiori e Darboe mentre c'è Pellegrini

Sono 21 i convocati di José Mourinho per la terza amichevole stagionale della Roma. Stasera alle 19.30 i giallorossi sfideranno la Triestina al 'Nereo Rocco', per la prima volta in diretta tv in chiaro (su Sportitalia). Lo Special One ha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione, di cui non fa parte il nuovo arrivato Rui Patricio. Out anche Veretout, Darboe e Calafiori, c'è invece Pellegrini. Ecco la lista completa: Boer, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Smalling, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Pellegrini, Villar, Zaniolo, Diawara, Bove, Zalewski, Tripi, Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez, Ciervo, El Shaarawy.