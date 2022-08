Traffico in uscita: ufficiali Perez e Villar. Wijnaldum già pazzo di Roma

Veretout saluta i tifosi giallorossi, i due spagnoli volano via in prestito con diritto di riscatto. A Trigoria l'agente di Tanganga. L'olandese (domani la presentazione) ringrazia i romanisti

Redazione

È tempo di addii o arrivederci oggi per la Roma. Dopo il passaggio di Gonzalo Villar alla Sampdoria, la società chiude un'altra operazione in uscita. Come confermato dallo stesso club spagnolo, la Roma e il Celta Vigo hanno trovato un accordo sulla formula del prestito con diritto di riscatto di Carles Perez. L'esterno offensivo saluta dunque la Capitale dopo poco più di due anni e già questa sera sarà in Spagna. Domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club galiziano. Poi arriveranno le firme e gli annunci del caso. AncheJordan Veretout è ormai ufficialmente un nuovo calciatore del Marsiglia. Il centrocampista francese tramite un lungo post condiviso sui propri profili social, ha voluto salutare e ringraziare la Roma per gli anni trascorsi nella Capitale: "Non vi dimenticherò. Ringrazio il popolo romanista per il sostegno incredibile, Roma è una città che trasmette brividi". Tiago Pinto lavora anche per regalare a Mourinho un difensore: oggi a Trigoria è stato Roberto De Fanti, agente di Japhet Tanganga del Tottenham.

Dichiarazioni post match

L'amichevole di ieri sera è stato uno show calcistico in campo, ma anche sugli spalti per l'affetto dei tifosi verso la Roma così come verso lo Shakhtar Donetsk. Emozione palpabile all'Olimpico al momento dell'inno ucraino e della foto al centro del campo, José Mourinho ne ha parlato ai canali ufficiali dello Shakhtar nel post-partita: “Bello giocare con lo Shakhtar, vogliamo che l’Ucraina torni a sorridere”. Ha parlato ai canali del club anche il l tecnico degli ucraini Igor Jovicevic, che non può essere ovviamente soddisfatto del pesante 0-5. L'allenatore croato dopo la partita di ieri: “Roma favorita per lo scudetto, ingiusto paragonarci a loro”. Oggi invece, tramite un post sul proprio profilo Instagram, Tammy Abraham ha caricato l'ambiente in vista della nuova stagione ormai prossima al via (tra meno di una settimana c'è la trasferta di Salerno), ricordando a tutti anche il suo amore con le mura amiche dello stadio Olimpico:"Niente è come casa. Pronti per la nuova stagione. Daje".

Domani la presentazione di Wijnaldum

Dopo l'accoglienza con i fiocchi a Ciampino e poi ieri sera all'Olimpico, la Roma presenterà finalmente Georginio Wijnaldum. L'attesa è finita, la conferenza stampa di presentazione del centrocampista olandese, si terrà domani a Trigoria alle ore 14:00. L'ultimo arrivo giallorosso che ha già guadagnato il suo esordio nell’amichevole di ieri sera contro lo Shakhtar Donetsk ora è pronto per sottoporsi alle domande dei giornalisti. Inoltre, dopo la presentazione di ieri, la Roma ha fatto recapitare agli abbonati delle ultime due stagioni, e ai possessori di biglietti della scorsa (circa 90mila persone), un sondaggio per valutare la qualità dell'intrattenimento offerto dal club nei giorni della partita. L'obiettivo è quello di avvicinarsi e coinvolgere sempre di più i tifosi, ascoltare le loro necessità e desideri al fine di offrire loro la miglior esperienza possibile.

Martina Stella