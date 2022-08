Mourinho: “Bello giocare con lo Shakhtar, vogliamo che l’Ucraina torni a sorridere”

L'amichevole di ieri sera è stato uno show calcistico in campo, ma anche sugli spalti per l'affetto dei tifosi verso la Roma così come verso lo Shakhtar Donetsk . Emozione palpabile all'Olimpico al momento dell'inno ucraino e della foto al centro del campo, José Mourinho ne ha parlato ai canali ufficiali dello Shakhtar nel postpartita:

Cosa significa per lei disputare partite benefiche? " Dobbiamo considerarla da due prospettive: una è quella calcistica e per noi giocare contro una buona squadra è importante. È importante anche che ci si presentino delle difficoltà prima dell'inizio di una stagione. Poi c'è il lato umano: ovviamente penso che tutti allo stadio fossero uniti nel supporto ad un paese che attraversa un momento difficile".

Come ha preso l'opportunità di giocare contro lo Shakhtar in un match per la pace? "Ho giocato in Ucraina qualche volta ma mai a Donetsk e mai contro lo Shakhtar, il che è incredibile visto il numero di partite che ho giocato a livello europeo. È stato bello giocare contro di loro, anche in questa situazione. Giocano un bel calcio e per noi è importante. E poi c'è il lato umanitario, il calcio può mostrare i sentimenti umani e quello che si è visto qui oggi è importante".