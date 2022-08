Roma-Shakhtar, debutto da record per un’italiana su TikTok: in 500mila collegati

Più di mezzo milione di spettatori su TikTok per Roma-Shakhtar Donetsk. Quella di ieri è stata la serata delle prime volte per tanti motivi diversi, dall'esordio all'Olimpico dei nuovi acquisti Svilar, Celik, Matic e Dybala a quello assoluto per Wijnaldum. Poi è stato il debutto della seconda maglia, la divisa bianca da trasferta. Ma anche a livello di broadcasting c'è stata una novità importante: Roma-Shakhtar è stata la prima gara di una squadra di Serie A TIM trasmessa in diretta su TikTok sul profilo DAZN. Un live che - come sottolinea il club giallorosso - ha fatto registrare oltre mezzo milione di views. Il picco di utenti collegati è stato di oltre 23 mila persone, che hanno partecipato con commenti e reactions alle giocate e ai gol di Pellegrini e compagni. Su TikTok, il popolarissimo social network dei video, è stato trasmesso anche lo show dell'intervallo di Blanco, seguito da più di 15mila persone collegate sul profilo della Roma. "L’iniziativa - conclude la nota della società - si inserisce all’interno di una rinnovata strategia digitale del Club che tra i suoi obiettivi include la crescita in una delle piattaforme del momento. Una produzione maggiore di contenuti, realizzati secondo le tendenze e il tone of voice di TikTok, ha portato l’account ufficiale del Club a passare, negli ultimi 9 mesi, da 460.000 followers a quasi 5 milioni".