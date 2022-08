Roma, Abraham e l’amore per l’Olimpico: “Niente è come casa”

Ieri la Roma è tornata all'Olimpico per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Tramite un post sul proprio profilo Instagram, Tammy Abraham ha caricato l'ambiente in vista della nuova stagione ormai prossima al via (tra meno di una settimana c'è la trasferta di Salerno), ricordando a tutti anche il suo amore con le mura amiche dello Stadio Olimpico: "Niente è come casa. Pronti per la nuova stagione. Daje".