Shakhtar, Jovicevic: “Roma favorita per lo scudetto”. Mourinho: “Vi auguro il meglio”

L'allenatore degli ucraini esalta i giallorossi: "Sono potenti e fortissimi, anche se gli errori sotto pressione dei nostri calciatori hanno indirizzato il match"

È stata una festa quella di ieri sera all'Olimpico, per la Roma così come per lo Shakhtar Donetsk. Ma il tecnico degli ucraini Igor Jovicevic non può essere ovviamente soddisfatto del pesante 0-5. L'allenatore croato ha parlato ai canali ufficiali del suo club dopo la partita di ieri:

"Partita difficile in base al risultato, ma questo è un buon test per noi. Abbiamo visto alcune situazioni che ci faranno comodo, aspetti che miglioreremo. È difficile, anche ingiusto, confrontare la nostra formazione con la Roma per budget e livello dei calciatori. Il primo tempo è stato positivo per noi durante i primi 30 minuti: abbiamo giocato con successo contro il pressing della Roma, siamo riusciti a fare le cose che abbiamo provato in allenamento. Era difficile per loro trovare tra le linee Zaniolo e Dybala, che nei primi 30 minuti non si sono visti. Ma alcuni episodi e gli errori hanno determinato l'andamento della partita. C'è una differenza, quando vai all'intervallo sotto 1-0 o 3-0. Penso che sia qui che è cambiata la partita, così come le sensazioni dei calciatori. E, naturalmente, giocatori di livello come quelli della Roma, con una tale atmosfera allo stadio, ti puniscono a ogni errore. Abbiamo fatto abbastanza bene attraverso alcune combinazioni nel secondo tempo, ma non ci sono state azioni particolari nell'ultimo terzo di campo. In questo caso, come si suol dire, tutto si compra con i soldi, il mercato europeo ha giocatori da 70 o 100 milioni. Quindi è una buona lezione per noi, guardare dove siamo ora, cosa abbiamo fatto bene, cosa abbiamo fatto al livello che pensavamo. La Roma è una squadra fisicamente potente che ci ha sconfitto nei duelli. Abbiamo ancora del lavoro da fare. Quindi continueremo la preparazione. Penso che questa partita sarà una risorsa per noi, nonostante il risultato. Questo risultato non ci abbatterà, anche se non sembra molto positivo. Ma dobbiamo capire chi era il nostro avversario, dove abbiamo giocato, in che atmosfera. È la prima esperienza del genere per molti calciatori. Gli errori dei nostri calciatori sotto pressione hanno determinato il risultato della partita".

Cosa ti è piaciuto di più della prestazione della squadra durante i primi 30 minuti?

Bisogna sentire coraggio, non aver paura di sbagliare nella propria area di rigore, nei primi metri, venire qui con voglia di giocare a calcio sapendo di quell'atmosfera, circa 70mila tifosi, la presentazione dei calciatori. Quindi, se analizziamo, questa è stata davvero una bella partita. Abbiamo controllato durante i primi 30 minuti e posso solo elogiare la Roma per il loro gioco e l'azione del primo gol. C'è spazio per crescere, ma l'idea stessa che c'era in alcuni momenti ci fa pensare di poter giocare contro le grandi squadre. Penso che la Roma sia la favorita nella lotta per lo scudetto quest'anno. Quindi è meglio perdere ora che dopo. E questo non può che renderci più forti.

L'assenza di Taras Stepanenko era davvero evidente?

Sicuro. Quando non gioca, anche la nazionale ucraina ha problemi. Mentre stiamo costruendo una nuova squadra, Stepanenko è un leader assoluto, i muscoli della squadra. Abbiamo una buona tecnica, un buon fraseggio con la palla, ma mancano i duelli. Inoltre, gli errori individuali hanno indirizzato la partita a favore della Roma. È facile giocare quando domini 3-0. Sarebbe facile anche per noi in una situazione del genere. Questo è quello che abbiamo. Continuiamo a lavorare. È una bella esperienza per tutti noi.

Tutti hanno apprezzato l'atmosfera. Cosa ne pensi in generale della decisione di giocare la partita di beneficenza Roma-Shakhtar?

Non possiamo che ringraziare la Roma. Hanno dimostrato ancora una volta di essere un grande club. Questa è una partita di beneficenza, tanti soldi raccolti per aiutare l'Ucraina: esercito, civili, bambini, tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Penso che questo evento sia il più importante in questa situazione. Settantamila persone nel cuore di Roma e tutti i fondi raccolti che vanno in beneficenza. Probabilmente è così che lo sport può aiutare a risolvere le situazioni politiche. Sono molto orgoglioso che la Roma ci abbia dato l'opportunità di giocare questa partita, che abbiamo fatto bella figura in determinati momenti. Ma il risultato è quello. Dobbiamo accettarlo e superarlo con calma.

Poi Jovicevic ha scritto su Instagram a José Mourinho:"Cresci giocando contro i migliori. È stato un piacere giocare contro di te". Puntuale anche la risposta dello Special One: "Grazie delle belle parole, ti auguro il meglio per il futuro".