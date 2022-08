Sampdoria, Villar è arrivato a Genova: “Sono molto contento di essere qui”

E' iniziata la nuova avventura professionale per Gonzalo Villar . Lo spagnolo è atterrato da pochi minuti all’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova, come riporta Tuttomercatoweb.

Il calciatore spagnolo sarà un nuovo rinforzo per la mediana di Marco Giampaolo. Un’operazione conclusa sulla base del prestito dalla Roma con diritto di riscatto. “Sono molto contento di essere qui”, le primissime parole del ragazzo.

Il centrocampista é sbarcato nella città della Lanterna e comincerà l’iter delle visite mediche. Al termine si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà al club blucerchiato. Nel pomeriggio poi si aggregherà ai suoi nuovi compagni al “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco per il primo allenamento.