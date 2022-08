Pinto vuole un difensore: oggi l’agente di Tanganga a Trigoria

La Roma è a caccia anche di un difensore. In attesa che si sblocchi la situazione relativa a Belotti, che potrebbe arrivare in settimana dopo la cessione di Shomurodov, Tiago Pinto ha intenzione di piazzare un colpo anche in difesa. Zagadou e Bailly sono due piste, ma potrebbero non essere le uniche. Oggi l'agente Fifa Roberto De Fanti è stato in visita a Trigoria, a rivelarlo è stato lui stesso con una story su Instagram. Una presenza che acquista significato anche in considerazione del fatto che nella sua scuderia c'è anche Japhet Tanganga, difensore del Tottenham accostato in questi giorni alla Roma oltre che al Milan. Con gli Spurs il tavolo è aperto, ci sono stati anche dei colloqui per Zaniolo per cui Conte avrebbe offerto anche alcune contropartite tra cui proprio Tanganga. Ma al momento Nicolò sembra molto più vicino alla permanenza che all'addio. In ogni caso il nome del centrale inglese può tornare d'attualità.