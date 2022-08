Roma show, Olimpico impazzito: tifo in deliro per Zaniolo e Dybala

La partita – vinta per 5-0 dai giallorossi – è stata un antipasto di quello che vivrà la squadra per tutta la stagione, con lo stadio pieno e i 65 mila entusiasti, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il podio...

Il podio nell’applausometro dei sostenitori giallorossi era scontato, almeno per due terzi, ma il trattamento riservato a Zaniolo, acclamato da tutto lo stadio prima della partita e durante il match per le sue giocate, è un segnale chiaro della volontà dei tifosi di vederlo ancora in giallorosso. Gli altri due che hanno scaldato la tifoseria sono stati ovviamente Dybala e Wijnaldum, accolto sulle note del motivo che ha ispirato il coro che gli hanno dedicato i tifosi del Liverpool e ripreso da quelli romanisti.