Tra Udinese e mercato: c’è Musso sulla strada della Roma

Le strade della Roma e di Juan Musso tornano a incrociarsi. Domani (fischio d’inizio ore 12.30) il portiere dell’Udinese affronterà la squadra giallorossa all’Olimpico ma nello stesso stadio, nella prossima stagione, l’estremo difensore potrebbe ritrovarsi a difendere i pali della porta di casa. Non è un mistero, infatti, che al club giallorosso l’argentino piaccia, nonostante i friulani, per il suo cartellino, chiedano circa 20-25 milioni di euro. Una cifra importante per dare sicurezza a un ruolo fondamentale, in cui negli ultimi tempi alla Roma si sono alternati senza particolare successo Olsen, Pau Lopez e Mirante. L’ex Bologna è quello che ha convinto maggiormente, tuttavia i diversi infortuni accusati e qualche prestazione sottotono nei big match, uniti al contratto in scadenza a giugno, sembrano aver convinto Fonseca a puntare sullo spagnolo.

Musso, 26 anni, insieme a Silvestri, Gollini e Meret è nella lista dei portieri sui quali Tiago Pinto ha fatto un pensierino. Di lui, comunque, se ne parlava già dall’estate scorsa e a tal proposito il suo agente Vicente Montes a Forzaroma.info aveva dichiarato: “La Roma è una grandissima squadra, sarebbe una possibilità. Tutto quello che so è che se dovesse arrivare un’offerta la valuteremmo. Quello giallorosso è un top club, ma ovviamente c’è bisogno di un’offerta che soddisfi Juan ma anche l’Udinese“. Il procuratore, recentemente, ha dichiarato che il suo assistito è ormai pronto per una big.

In questa stagione l’argentino sta confermando le ottime qualità che aveva mostrato già nel precedente campionato, in cui Musso è stato il portiere con più clean sheet della Serie A (14). Quest’anno è a quota 6 e i gol subiti, in venti partite complessive disputate, sono 24. L’ultima rete incassata è stata quella dell’atalantino Muriel, lo scorso 20 gennaio.