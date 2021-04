Totti: “Bravo Tognazzi, spero Spalletti non se la sia presa. Cassano? Eravamo single…”

La serie su Sky “Speravo de morì prima” è stata un successo ma anche occasione di critiche. Non per lui, ovviamente, ma Francesco Totti si è dispiaciuto soprattutto per insulti e minacce a Gianmarco Tognazzi (che ha interpretato Spalletti). Più nell’ordine delle cose invece, la reazione di Cassano. Molti i rumors intorno alla serie, tanto da valergli la consegna del Tapiro d’oro (il settimo per lui in carriera) da parte di “Striscia la notizia”, che andrà in onda domani sera: “Da quello che conosco io, il personaggio gli somiglia – ha detto l’ex capitano della Roma a proposito delle critiche ricevute da Cassano -. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene”.

Fantantonio, proprio a Striscia, nei giorni scorsi aveva detto: “La serie mi è piaciuta molto poco: l’attore non mi somiglia, inoltre mi dipingono come uno invadente e io non lo sono”. E le notti brave insieme in giro per Roma? “Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto – dice Totti – ma mai andando direttamente a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi era giusto. Chi non l’ha fatto? Sempre con il rispetto per il lavoro che facevamo”.

Poi sull’attrice Greta Scarano, che ha interpretato Ilary Blasi e ha ricevuto moltissimi complimenti specialmente per la voce similissima all’originale: “Greta è una bella ragazza, ma non c’è gara”, le sue parole a Valerio Staffelli. Ultimo capitolo quello su Gianmarco Tognazzi, criticato per aver recitato la parte del suo “antagonista” Spalletti: “Mi dispiace, penso che Gianmarco lo abbia interpretato benissimo. Spero che il mister non si sia arrabbiato”. Chissà, appuntamento magari al prossimo Tapiro.