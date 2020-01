Totti sul “mi piace” contro Florenzi: “Mai messo quel like, di lui ho profonda stima”

Un errore da inesperto dei social oppure una vera e propria frecciatina? Se lo sono chiesti in molti stamattina dopo aver visto un “mi piace” su Instagram di Totti al commento di un tifoso che chiedeva la cessione di Florenzi. Il capitano ha voluto far chiarezza con un post sui social: “Vorrei precisare che non ho mai messo “like” a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista”.