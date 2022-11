Totti star al GP di Abu Dhabi: all’ultimo atto del Mondiale di F1 anche Guardiola

Si è chiusa oggi ad Abu Dhabi la stagione 2022 della Formula 1, dominata da Max Verstappen. Il pilota olandese ha vinto anche oggi il GP dello Yas Marina Circuit, con Leclerc al secondo posto e vicecampione del mondo, così come la Ferrari. All'ultimo atto della F1 - tra le altre cose gara d'addio di Sebastian Vettel - c'era anche Francesco Totti, che in questi giorni si sta muovendo tra gli Emirati per il Mondiale cominciato oggi, come ambasciatore della Lega Serie A. Una sfilata di stelle il circuito di Abu Dhabi, visto che oltre alla leggenda giallorossa erano presenti anche altre stelle dello sport come Sergio Ramos, Seedorf, Guardiola, Lingard, Tuanzebe, Shaquille O'Neill e anche il cantante Pharrell Williams. Totti ha ovviamente calamitato l'attenzione degli appassionati, che non hanno resistito a uno scatto con lui.