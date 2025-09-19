Totti-Spalletti, reunion sul set: clima disteso e facce sorridenti per lo spot – FOTO

Francesco Totti e Luciano Spalletti si sono ritrovati, fianco a fianco, per un’occasione inaspettata ma suggestiva. Il Capitano e il suo ex allenatore alla Roma sono i protagonisti del nuovo spot pubblicitario di Amaro Montenegro, girato nei giorni scorsi proprio nella Capitale. A testimoniarlo è una foto pubblicata dalla rivista “Chi”, in cui i due appaiono sorridenti e rilassati. Nell’immagine si vede Spalletti abbracciare Totti, con entrambi in posa sul set, in un clima disteso e amichevole che ha subito fatto parlare tifosi e curiosi. Un’immagine che riporta indietro nel tempo, ma che soprattutto sorprende, considerando le note tensioni del passato tra i due, culminate nel turbolento finale dell’esperienza romana dell’ex numero 10. Lo spot è ancora in fase di produzione, ma la foto ha già fatto il giro del web, alimentando la curiosità su questo inedito “ritorno di coppia”. Forse non una pace definitiva, ma di certo un passo verso una nuova immagine pubblica condivisa.