Totti scherza con Vieri ricordando i vecchi tempi: “Ora faresti 50 gol”

Francesco Totti e Christian Vieri ne hanno fatti eccome di gol in Serie A. I due si sono trovati spesso da avversari nei big match di campionato, ma hanno vestito anche la stessa maglia quando sono scesi in campo con la Nazionale azzurra. Totti e Vieri, da sempre grandi amici, sono in vena di vecchi ricordi e sui social, l'ex attaccante di Milan e Inter, tra le altre, ha pubblicato un video in cui ripropone il suo eurogol nel match tra Atalanta e Siena nel lontano 2007. Non è mancato il commento dello storico capitano della Roma che ha subito risposto: "Adesso ne facevi 50 all'anno"