La nuova vita di Totti: pronto a diventare procuratore. Collaborerà con Manasseh e lo Stellar Group

La nuova vita di Francesco Totti sta per cominciare. La sua soccer school va a gonfie vele, i progetti televisivi proseguono, ma se apparentemente il mondo del calcio è stato messo da parte, presto tornerà a essere la principale attività dello storico capitano della Roma. Totti si sta preparando per avviare l’attività procuratore. Come riporta il settimanale “Chi”, nei giorni scorsi è stato a Londra insieme alla moglie Ilary e alcuni amici, anche e soprattutto per incontrare David Manasseh, agente inglese co-fondatore dell’agenzia Stellar Group, protagonista del milionario passaggio di Bale dal Tottenham al Real Madrid e squalificato dalla FA per 3 mesi per trasferimento di minori. Insieme a lui anche Jonathan Barnett, per Forbes l’agente sportivo più potente al mondo.

L’agenzia di Totti, che sarà di base a Roma, collaborerà direttamente con lo Stellar Group, che ha una sede anche negli Stati Uniti. L’ex capitano farà avanti e indietro tra la Capitale e Londra, città dove da anni ha anche una casa, con il calcio di nuovo al centro della sua vita.