Totti: “La Roma è stata la mia famiglia per trent’anni. Non la metterò mai da parte”

Francesco Totti ieri sera è stato protagonista dell'evento CUR in campo al Benito Stirpe di Frosinone. Oltre alle parole rilasciate ai microfoni di TvPlay, l'ex capitano giallorosso ha parlato anche in conferenza stampa: "L'addio al calcio? Ci ho fatto l'abitudine. La Roma non potrà mai mancare dentro me stesso. È stata la mia famiglia per trent'anni e non puoi metterla mai da parte. È un ricordo che per me e per i tifosi rimarrà per sempre. Ho fatto questa dedica non per la società, ma per me e per i tifosi". Totti nelle prossime tornerà in Messico per continuare a giocare la Kings League insieme a Radja Nainggolan.