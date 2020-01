Totti e un altro “like” che fa discutere: è a Bobo Vieri che festeggia i 120 anni della Lazio – FOTO

I “mi piace” di Totti su Instagram continuano a far discutere i tifosi della Roma. Dopo quello al commento contro Florenzi (poi smentito) sul profilo ufficiale dei giallorossi, è stata la volta di un “like” di troppo a Christian Vieri. L’attaccante ha postato una foto con la maglia della Lazio per festeggiare i 120 anni del club biancoceleste, con la didascalia “happy birthday Lazio”. Ai romanisti non è scappato il cuoricino di Totti, che di Vieri oltre ad esser stato compagno in Nazionale, è un grande amico da anni.