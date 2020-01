Totti che stoccata a Florenzi, un tifoso scrive: “Vendetelo” e lui mette like – FOTO – VIDEO

Un vero e proprio colpo di scena. All’indomani della sconfitta della Roma contro il Torino per 2-0, l’umore in casa giallorossa è tutt’altro che felice. Ma ad agitare ancor più le acque ci ha pensato il mondo dei social. Sotto l’ultimo post su instagram della Roma infatti, un tifoso ha scritto: “Vendete Florenzi“. Inaspettatamente però, è arrivato il like al commento di Francesco Totti. Forse un errore? Chissà. Ai tempi dei social, anche un semplice “mi piace” può lasciare più di qualche indizio. Un rapporto comunque, quello tra Totti e Florenzi, non tutto rose e fiori.

In molti non dimenticano la freddezza con quale l’ex numero dieci, quando gli era stato chiesto dell’attuale capitano giallorosso, si era limitato a dire che i due nei giorni precedenti alla conferenza stampa d’addio non si erano sentiti. Ma non solo, durante la presentazione del libro ‘La storia del calcio in 50 ritratti’ alla ‘Nuvola‘ di Fuksas, Totti non aveva nascosto tutta la sua ammirazione per Lorenzo Pellegrini: “Lui faceva il raccattapalle quando giocavo, guardava da lontano. È un giocatore che può fare quei passaggi. Mi piace ma preferisco non parlarne, poi per la prima volta domenica ha indossato la fascia da capitano. Senza nulla togliere a Florenzi che è il capitano”.