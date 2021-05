Totti e Ilary a Montecarlo: festa con pochi intimi per i 40 anni della Blasi

Ilary e Totti hanno portato amici e parenti a Montecarlo per festeggiare i 40 anni della Blasi

Ilary Blasi compie 40 anni. Traguardo importante per la conduttrice e showgirl, moglie di Francesco Totti con cui ha condiviso la metà della sua vita, come ha ricordato Francesco nell'emozionante messaggio sui social. Mercoledì 28 il giorno del compleanno, oggi la festa in compagnia delle persone più care. Ilary ha portato a Montecarlo amici e parenti per trascorrere qualche ora insieme e festeggiare i suoi 40 anni, anche se in dimensioni ridotte visto il periodo di Covid. Dalle storie di Ilary Blasi su Instagram risate e balli decisamente 'pittoreschi', poi si nota anche la presenza del figlio Cristian oltre che di Francesco Totti e la sorella Silvia Blasi (l'altra sorella, Melory, ha appena partorito).