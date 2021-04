Ilary Blasi: “Roma per Totti è croce e delizia”

"Il nostro amore frutto della voglia di stare insieme e costruire. Il segreto? Non ho una pozione, magari tra 2 anni ci lasciamo..."

Festeggiamenti in grande stile per Ilary Blasi. La popolare presentatrice televisiva, moglie di Francesco Totti, ha appena compiuto 40 anni ed ha raccontato vari aspetti della propria vita lavorativa e privata al settimanale Chi.

Ilary, ma a lei suo marito ha mai chiesto di fare un (ormai famoso) “passo indietro”? Per onestà devo prima di tutto ammettere che io sono stata fortunata per il fatto che Francesco è sempre stato a Roma e che Roma è la mia città. Rispetto alle altre mogli e fidanzate dei calciatori sono stata e sono molto più fortunata e avvantaggiata, potevo stare nella mia città con i miei amici, i miei genitori, le mie abitudini, non è che dovessi cambiare tutto ogni due anni, altrimenti sarebbe stato più complicato coltivare altro.

Detto questo? Detto questo, io con Francesco sono stata onesta sin da subito, gli ho detto che comunque avrei voluto provare a fare tv. In quel momento lì io ero all’inizio, ci speravo, certo, ma la piega che avrebbe preso la mia vita lavorativa non la potevo ancora vedere, mica avevo la palla di vetro. E lui, inizialmente, non era di questo avviso, come tutti i calciatori aveva un’altra idea, un altro concetto...

Francesco ha detto che lui è un uomo fortunato. E poi ha aggiunto che, però, lo è pure lei, Ilary. Ha ragione, la coppia è fatta da due persone, non è che si possa andare a senso unico. Non lo so poi, la fortuna c’entra, per carità, ci sono pure una serie di coincidenze della vita, ma c’è l’impegno, la voglia di stare insieme, la voglia di costruire.

Infatti, tutti e tutte le chiedono il segreto della vostra unione. Ma che c’è un segreto? Ma mica ho una pozione, ma magari fra due anni ci lasciamo… lo dico pure a lui: nella vita non lo sai mai, mica rinnego niente, sono vent’anni di vita vissuta insieme, di vita bellissima. A oggi venti li abbiamo fatti: sono stata più con lui che da sola.

Di solito i molto, molto famosi si sentono potenti e, di conseguenza, intoccabili. Chi lo pensa, sbaglia. Io, poi, per quanto mi riguarda, con il fatto che sono sempre stata fidanzata con lui non ho mai avuto proposte. E, per fortuna, neanche proposte indecenti, questa cosa qui mi ha pure tutelato.

Tornando a quando si è all’apice del successo... Quando ci arrivi fai in tempo solo a scendere (ride, ndr), al di là del costruirmi una carriera, anche una credibilità, con impegno e con fortuna, io mi sono costruita qualche cosa anche fuori, una famiglia, dei figli, un gruppo di amici veri, le mie sorelle. Io anche fuori dalla tv ho una vita ricca, piena, una vita che mi soddisfa... E poi le confesso una cosa.

Dica, Blasi, dica subito. Francesco a Roma, Roma è la nostra città, è benvoluto... Oddio, ora non voglio offendere nessuno, ma Roma è croce e delizia, è la nostra città, ma poi soprattutto per Francesco è difficile da vivere. Ecco, devo dire che con queste mascherine, con un cappellino, un giro in motorino in centro, due passi mano nella mano, a piazza Navona, noi due ce lo siamo fatto. Ed è stata una cosa bellissima, ma io una cosa così con Francesco non l’avevo mai fatta, non ho mica memoria di un’altra passeggiata così.

A proposito di “monumenti capitali” allora quest’anno lei e Francesco siete stati praticamente fatti santi. Dal documentario su Totti di Infascelli alla serie tv... È lui, è Francesco. Sulla sua vita si è fatto un po’, in effetti... Io, allora, di riflesso...

Ilary vent’anni insieme, suvvia, lei c’entra eccome. Comunque, dopo Speravo de morì prima (titolo preso da uno stri- scione apparso nel giorno dell’addio al calcio di Totti) ora che fate? Oddio, davvero, non ci avevo mica pensato, abbiamo fatto tutto, “amo finito”. Eh già, “e mo che famo”? Potemo morì domani?.