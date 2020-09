Totti compie 44 anni, gli auguri della Nazionale. Zago: “Vorrei poterti abbracciare” – FOTO

Francesco Totti compie 44 anni. Il 27 settembre è ormai una di quelle date cerchiate in rosso sul calendario di ogni tifoso della Roma, come una sorta di Natale tutto giallorosso. Nel 1976 nasceva quello che sarebbe stato il più grande capitano, numero 10 e giocatore nella storia romanista, tra i più grandi di quella italiana e mondiale. Campione universalmente riconosciuto e tra le ultime vere bandiere della nostra Serie A e non solo. E sui social sono cominciati già dal mattino – proprio nel giorno di Roma-Juventus – i messaggi di auguri a Francesco Totti: su Twitter hanno cominciato i profili della Nazionale Italiana – con tanto di video celebrativo – e del Coni: “Compie 44 anni l’iconico Campione del Mondo che in Nazionale vanta 58 presenze e 9 reti. I suoi passaggi, assist e gol hanno stupito tutti gli appassionati di calcio“.

Non mancano poi anche gli auguri di un grande ex come Antonio Carlos Zago, che su Instagram scrive: “Auguri capitano. Vorrei poterti abbracciare come quando ci scatenavamo con i gol della nostra grande Roma. In bocca al lupo per tutto”.