Torino-Spezia, ammonito Nikolaou: salta il match contro la Roma

Il centrale greco non ci sarà contro i giallorossi nel match in programma domenica prossima

Lo Spezia vince sul campo del Torino ma perde una pedina importante per il match contro la Roma di settimana prossima. Dimitris Nikolaou, centrale della formazione ligure già diffidato, è stato infatti ammonito nel finale del match contro i granata. Il greco dunque non potrà scendere in campo allo Stadio Alberto Picco quando, domenica 22 gennaio, arriverà la formazione giallorossa di José Mourinho.