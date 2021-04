Torino-Roma 18:00 diretta LIVE, formazioni e dove vederla

Messo in archiviazione l’Ajax, la Roma continua a inseguire il quarto posto in campionato. Per farlo, la squadra di Fonseca deve passare dalla complicata trasferta di Torino. I granata sono riusciti a uscire dalla zona retrocessione, ma cercano punti importanti per tenere il Cagliari a distanza di sicurezza. I giallorossi guarderanno con interesse il pericolo numero uno, ossia Andrea Belotti, possibile obiettivo nel prossimo mercato. Dall’altro lato ci sarà Mayoral, che deve ancora conquistarsi il riscatto ma che sta vivendo una stagione decisamente positiva.

La Roma schiera Pau Lopez in porta. A difenderlo la linea formata da Fazio, Cristante e Ibanez. Turno di riposo per Mancini, che è diffidato e rischia di saltare il match con l’Atalanta. A centrocampo è fuori Pellegrini per squalifica. Si rivede Villar insieme a Veretout, mentre sugli esterni ci sono Peres e Reynolds (Karsdorp non al meglio). In avanti il trio spagnolo formato da Perez, Pedro e Mayoral.

Probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti.

A disp.: Sava, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo, Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon, Bonazzoli, Zaza.

All.: Nicola.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Perez, Pedro; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Mancini, Jesus, Santon, Karsdorp, Calafiori, Diawara, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko.

All.: Fonseca.

Arbitro: Massa

Assistenti: Tegoni-Vecchi

IV Uomo: Prontera

Var: Guida

AVar: Alassio

LA VIGILIA – Alle 18.00 Torino e Roma andranno in campo per sfidarsi nella 31esima giornata del campionato di Serie A. I granata hanno vinto l’ultimo match a Udine grazie a un gol di Belotti su rigore e sperano di conquistare il secondo successo consecutivo. I giallorossi non possono più sbagliare se vogliono continuare a sperare nel quarto posto, attualmente lontano 7 punti. Fonseca deve rinunciare a Karsdorp per alcuni acciacchi post Ajax. Dal primo minuto gioca Reynolds.

I CONVOCATI DI FONSECA – Il portoghese deve rinunciare allo squalificato Pellegrini e agli infortunati Spinazzola, Smalling, Kumbulla e Zaniolo. Recuperato Calafiori dopo il problema al flessore, si rivede Bruno Peres, rimasto fuori con l’Ajax.

Portieri: Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Peres, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Partita: Torino-Roma

Data: 18 aprile 2021

Orario: 18.00

Canale tv: Sky Sport Serie A (202 satellite), Sky Sport (251 satellite)

Streaming: Sky Go, NOW TV

LE STATISTICHE – La Roma ha vinto sette delle ultime otto sfide contro il Torino. In cinque di queste otto partite ha segnato almeno tre reti. I giallorossi sono reduci da tre successi consecutivi in casa dei granata e non sono mai arrivati a quattro nel massimo campionato. Negli ultimi due match la squadra di Fonseca ha ottenuto un pareggio e una vittoria. È dal 10 gennaio che non riesce a conquistare tre risultati utili consecutivi.