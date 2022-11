Terziev punge la Lazio: “Voglio continuare la buona tradizione all’Olimpico”

Georgi Terziev, difensore del Ludogorets, ha parlato della sfida di domani contro la Roma pochi minuti prima della partenza per la Capitale: "Partiamo di buon umore perché sappiamo di essere in una posizione migliore". Questo il primo messaggio del centrale bulgaro che poi prosegue: "La partita è di 90 minuti, andiamo a giocarla in modo intelligente, vogliamo vincere. Lo ripeto: dobbiamo sentirci più tranquilli in quanto siamo in una posizione migliore della loro. Voglio continuare la buona tradizione in questo stadio". Il riferimento è alla vittoria della formazione bulgara contro laLazio in Europa League nella stagione 2013/14, quando grazie alla rete Bezjak , regalò i tre punti al Ludogorets.