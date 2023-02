Terremoto Turchia, Mourinho e la foto con Terim: “Un abbraccio ai miei amici”

Lo Special One ha mandato un messaggio di vicinanza alle vittime della catastrofe pubblicando una foto con l'ex allenatore del Galatasaray

Il terremoto che ha devastato la Turchia, non ha lasciato indifferente il resto del mondo. Anche José Mourinho sui propri account social, ha voluto mandare un messaggio di solidarietà alle vittime della catastrofe pubblicando una foto insieme al suo amico Fatih Terim, ex allenatore di Milan e Galatasaray: "Un abbraccio ai miei amici turchi e siriani". Queste le parole dello Special One che dunque si stringi attorno alle oltre 5 mila vittime.