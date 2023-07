Tardelli: “Dybala somiglia a Platini, fa cose uniche. Cristante è utilissimo”

La Roma ha dei tasselli inamovibili che anche in vista della prossima stagione saranno le fondamenta della rosa di Mourinho . Tra questi vi sono sicuramente: Dybala , Pellegrini e Cristante . A parlarne è stato anche Marco Tardelli , campione del mondo con l' Italia nel 1982, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul centrocampo della Nazionale di Roberto Mancini , soffermandosi su alcuni giocatori giallorossi:

“Quelli forti giocano sempre, a prescindere dalla tattica e dal ruolo. Oggi, per esempio, nessuno schiera il 4-3-1-2 non perché sia un sistema fuori moda, ma perché non ci sono 10, giocatori speciali come Platini, uno che vinceva la classifica cannonieri. E, vi assicuro, era molto più veloce di quanto si pensi. Partiva in progressione e non lo prendevi. Uno che gli somiglia è Dybala, fa cose uniche.”