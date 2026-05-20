Non è una sorpresa. E forse non è più nemmeno una novità: se la Roma oggi è ad un passo dalla Champions, gran parte del merito passa anche dalle mani di Mile Svilar. Il belga si è preso la porta giallorossa più di due anni fa e da allora non l’ha più lasciata. Parate, lucidità, personalità: attorno a lui è cresciuta una sicurezza che, partita dopo partita, si è trasformata in certezza. La sua stagione è stata devastante. E la conferma non arriva soltanto dal campo, ma anche dai numeri. Secondo i dati riportati da Sofascore, infatti, Svilar è il migliore tra i grandi portieri della Serie A. Meglio anche di Sommer e Maignan. Il numero uno giallorosso guida la classifica per percentuale di parate effettuate: 77%, con 104 interventi riusciti su 135 tiri subiti. Numeri che lo mettono davanti a tutti. Alle sue spalle c’è Butez, fermo al 75,8% con 88 parate su 116 conclusioni incassate, mentre Maignan chiude il podio con il 75%. Più indietro Di Gregorio, Milinkovic-Savic e Sommer, fermo al 68,4%. Numeri importanti, sì. Ma che raccontano soprattutto una cosa: la crescita definitiva di Svilar. Oggi il belga rappresenta presente e futuro della Roma E se davvero dovesse arrivare la qualificazione, questa volta Svilar tornerebbe a giocare la Champions da protagonista. Ma soprattutto lo farebbe per la prima volta con la maglia giallorossa, quei colori che ormai sembrano essergli rimasti impressi sulla pelle.