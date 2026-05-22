Due stagioni da fuoriclasse assoluto. Mile Svilar si è riconfermato sui livelli toccati lo scorso anno e ha vinto di nuovo il premio di miglior portiere della Serie A 2025-26. A comunicarlo è stata la Lega sui propri canali social. La Serie A ha nominato quattro MVP (most valuable player), uno per ogni ruolo, e in porta - stavolta staccando Maignan e Carnesecchi dopo Milinkovic-Savic nel 2024-25 - il migliore è stato ancora una volta Mile. Insieme a lui ci sono poi Palestra (difensore), Nico Paz (centrocampista) e Lautaro Martinez (attaccante) che chiuderà probabilmente il campionato come capocannoniere. Non serviva di certo un premio per saperlo, ma si tratta dell'ennesimo riconoscimento per ribadire l'importanza di un giocatore fondamentale della Roma del presente e soprattutto del futuro.