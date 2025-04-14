"Svilar è il portiere più completo di tutta la serie A". Quando lo ha detto ieri sera, Andrea Stramaccioni, nessuno è rimasto stupito. Perché oggi Mile è davvero il migliore del campionato in relazione a gol sventati e gol subiti superando anche uno come Sommer. I tre-quattro miracoli salva derby (e quindi anche corsa europea) di ieri sera sono solo un altro capitolo di un libro che da un anno regala pagine importanti e pochissime sbavature. Oltre a essere il portiere con più clean sheet del campionato (12, alla pari di Sommer e Di Gregorio), il classe 1999 è il secondo in Serie A per parate su tiri subiti, dietro al solo Milinkovic-Savic che però di gol ne ha beccati di più. Rinunciare a lui è ormai una "mission impossible" non solo per Ranieri. Perché difficilmente il nuovo allenatore vorrà vedere partire Svilar. E allora bisogna darsi una mossa sul rinnovo. Il serbo ha già dato ampie garanzie: "I soldi non sono tutto, qui sto bene e vorrei restare". Ma offrire a lui meno soldi di quanti sono stati garantiti a Pisilli risulta offensivo.

Questione rinnovo con tre big alla finestra