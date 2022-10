‘Superiamo gli ostacoli’, la Roma accanto agli anziani disabili: presente Karsdorp

L'olandese ha partecipato al lancio del nuovo servizio per gli anziani disabili, che riceveranno assistenza per recarsi alle visite mediche, ideato dall'AS Roma

Rick Karsdorp è stato protagonista di una giornata molto importante nel progetto dell'AS Roma 'Superiamo gli ostacoli', nato per dare assistenza e sostegno ai tifosi romanisti (e i cittadini) disabili nato in collaborazione con Protezione Civile Arvalia, che da oggi si rivolgerà anche agli anziani disabili, con l'obiettivo di accompagnarli alle visite mediche. Come racconta il sito ufficiale del club, il nuovo servizio - gestito sempre assieme ad Arvalia - partirà come pilota nel IV Municipio di Roma. I dettagli, si legge, sono stati illustrati martedì 11 nel corso di un evento al Centro Diurno Anziani San Basilio, al quale hanno preso parte Rick Karsdorp, il Community Relations Department Director dell'AS Roma, Francesco Pastorella e il presidente del Municipio, Massimiliano Umberti. Per poter usufruire del servizio, che sarà disponibile a partire da giovedì 13 ottobre, bisognerà prenotare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19, chiamando il numero 351.8484045.