"Lo Stadio è la dimostrazione, finalmente, che non è vero che a Roma le cose non si possono fare", ha dichiarato Luciano Nobili, dirigente nazionale di Italia Viva e Consigliere Regionale del Lazio, a Radio Roma Sound. Poi, sul ruolo del Commissario Straordinario nominato dal Governo ha specificato: "A Pietralata siamo in una fase che mette insieme il lavoro che dovrebbe fare il commissario agli stadi designato dal Governo, che non ha le risorse, e il personale per poter lavorare. E quindi lo dovrà svolgere la Regione questo lavoro. Comunque è una grande opportunità". E ha concluso: "Lo Stadio della Roma, il termovalorizzatore, il Giubileo, dimostrano che a Roma se c'è l'impegno, se c'è un'amministrazione capace, se ci sono le risorse ovviamente, le cose si possono fare. Lo stadio della Roma? Certo che si fa, come faremo la Champions con buona pace di quelli che non vedono né l’una né l’altra cosa”.