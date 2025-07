Stadio Roma, il Tar respinge la richiesta del comitato: niente stop ai lavori

Arrivano buone notizie per i tifosi giallorossi in merito al progetto del nuovo stadio che sorgerà a Pietralata. Negli ultimi giorni i comitati contro l'edificazione dell'impianto avevano chiesto al Tribunale amministrativo del Lazio di sospendere i lavori che includono l'abbattimento degli alberi, ma come scrive il giornalista Fernando Magliaro il TAR ha bocciato la sospensione dei lavori. Dodici alberi del bosco di Pietralata sono già stati rimossi, mentre i gli altri quattordici non verranno tagliati. Per quanto riguarda invece la questione della salvaguardia dei pipistrelli e delle specie di uccelli protetti è stata rinviata a una sentenza definitiva che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.