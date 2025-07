Stadio Roma, scontro aperto tra i Comitati: “Scoperti uccelli protetti”

Flavia Sicuriello, ricercatrice di Scienze naturali, ha rilasciato delle dichiarazioni alla trasmissione Gli Inascoltabili di Radio Roma Sound, in merito a uno studio fatto insieme al collega Paolo Colangelo in merito a a una ricerca che ha rivelato la presenza di uccelli e pipistrelli protetti nella zona dove verrebbe costruito il nuovo stadio della Roma. Queste le sue dichiarazioni: "A giugno per circa 14 giorni, tra il 12 e il 25, abbiamo registrato e rinvenuto tracce sonore di uccelli e pipistrelli nell'area di bosco a margine del quadrante interessato dal progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Con questo monitoraggio bioacustico passivo abbiamo rilevato un'elevata diversità ornitica, con 41 specie accertate e altre 15 da confermare. E sette di queste specie censite, come il picchio rosso o la balia dal collare, sono protette dalla normativa europea e hanno bisogno di boschi consolidati, non un'aiuola che può essere piantata a margine di un'infrastruttura. Un campanello d'allarme perché si facciano nuovi accertamenti prima di stravolgere il loro habitat naturale". Lo studio è stato inserito in un fascicolo che domani, il Comitato Sì al parco, Sì all'Ospedale e no allo Stadio presenterà al Tribunale amministrativo del Lazio per chiedere che venga sospesa l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma all'abbattimento di diversi alberi e che venga contestualmente dato incarico a un ente terzo per la verifica della consistenza e dell'importanza dell'Habitat presente sull'area. La ricercatrice ha poi proseguito: "Nell'area oltre ai suoni, abbiamo rinvenuto il buco del picchio rosso maggiore o tracce preliminari che rappresentano una base conoscitiva utile per orientare future azioni di pianificazione e conservazione. Sarebbe importante raccogliere più dati per capire quali sono le specie di passaggio e quelle che nidificano nell'area. Nei prossimi mesi possiamo essere disponibili a uno studio più approfondito ai fini della questione sollevata dal comitato Sì Parco Sì Ospedale. L'area, è compresa tra il corridoio dell'Aniene e quello della A24, e potrebbe rappresentare un nodo importante per la biodiversità, come una tappa di passaggio tra questi corridoi e l'area ex Snia, distante solo 2,7 km in linea d'aria e già individuata come importante serbatoio di biodiversità urbana".