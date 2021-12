Stadio Roma, Eni: “Nessuna trattativa o accordo sulla realizzazione”

Le parole della multinazionale su Twitter: "i teniamo a precisare che ci siamo resi disponibili a fornire i dati relativi all’area di interesse ma non esiste nessuna trattativa"

L'Eni, titolare del terreno individuato per la realizzazione del nuovo stadio della Roma, ha smentito tramite una nota su Twitter l'articolo apparso questa mattina su La Repubblica che parlava di un disclosure agreement (impegno di entrambe le parti a non divulgare ulteriori informazioni sui prossimi passi) tra il Club e l'ente. "Ci teniamo a precisare che ci siamo resi disponibili a fornire i dati relativi all’area di interesse ma non esiste nessuna trattativa, né tantomeno un accordo firmato per la realizzazione dello stadio nell’area" ha scritto l'azienda.