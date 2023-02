Stadio Roma, Bonessio: “I tecnici dovranno dare informazioni sulle infrastrutture”

Domani si svolgerà la commissione per la delibera di pubblico interesse per il nuovo stadio della Roma. Ferdinando Bonessio, presidente della commissione sport di Roma Capitale è intervenuto nel programma Gli Inascoltabili. Queste le parole del e capogruppo di Europa Verde Ecologista: “Domani inizieremo la discussione ascoltando il dottor Di Gianfrancesco, direttore del dipartimento delle politiche urbanistiche Gianfrancesco, il quale ci relazionerà in merito a tutte le criticità che sono state individuate. Ci sarà l'audizione dei tecnici della Roma che ci dovranno dire in che modo e in che tempi sono pronti a rispondere alle prescrizioni. Faccio un esempio su tutti: pare che la previsione fatta dalla Roma in merito numero di tifosi che avrebbero utilizzato il trasporto pubblico per raggiungere lo stadio fosse orientata su determinati valori che poi sembrerebbero essere stati più o meno ridimensionati dai responsabili dell’Atac e della mobilità. Noi vogliamo la sicurezza che tutte le infrastrutture a corredo dell’impianto siano realizzate prima o al massimo contestualmente all’opera stessa. Queste di Pietralata sono aree che avevano già una porzione di edificabilità, noi ci manteniamo in quelle previsioni di piano regolatore chiaramente con strutture diverse"