Il progetto del nuovo Stadio della Roma va avanti, nonostante i continui tentativi di fermarlo.. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Nova, il Tar ha respinto questa l'ennesimo ricorso dei comitati "no Stadio" contro il taglio e la ripiantumazione di 26 alberi nell’area di Pietralata, proprio dove dovrebbe sorgere l'impianto. Secondo il Tribunale amministrativo regionale del Lazio infatti, i motivi del ricorso sono da ritenersi "infondati nel merito e, pertanto, vanno respinti". I sondaggi sul terreno e le indagini archeologiche propedeutiche all'avvio dei cantieri possono dunque riprendere.