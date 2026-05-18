Il Progetto di club e Comune può dunque ripartire dopo uno stop forzato di circa un mese
Roma, la lungimiranza di una scelta che può portare lontano
Il progetto del nuovo Stadio della Roma va avanti, nonostante i continui tentativi di fermarlo.. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Nova, il Tar ha respinto questa l'ennesimo ricorso dei comitati "no Stadio" contro il taglio e la ripiantumazione di 26 alberi nell’area di Pietralata, proprio dove dovrebbe sorgere l'impianto. Secondo il Tribunale amministrativo regionale del Lazio infatti, i motivi del ricorso sono da ritenersi "infondati nel merito e, pertanto, vanno respinti". I sondaggi sul terreno e le indagini archeologiche propedeutiche all'avvio dei cantieri possono dunque riprendere.
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