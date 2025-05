Stadio della Roma, Onorato: “Con i ‘no’ la città è morta. Serve dialogo e confronto”

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, a margine della conferenza stampa di presentazione del 92° CSIO, si è espresso in merito alla manifestazione odierna che ha costretto l'interruzione degli scavi archeologici del Nuovo Stadio della Roma: "Del dossier stadio se ne occupano il sindaco e il mio collega Veloccia. Ho visto le immagini e dispiace perché Roma ha bisogno di due stadi per Roma e Lazio nel rispetto delle regole e delle leggi. Con i 'no' questa città è già morta in passato, serve il dialogo e il confronto". Queste le prime parole raccolte dall'ANSA. Onorato ha poi concluso: "La democrazia è preziosa anche per questo: facciamo lavorare il Comune e vediamo dove arriveremo. Auguro alla Roma di fare quanto prima il suo stadio".