Quella di oggi sarebbe dovuta essere una giornata cruciale per il nuovo stadio della Roma. A Pietralata in mattinata era ripartiti gli scavi archeologici, ma una manifestazione organizzata da una cinquantina di persone ha interrotto i lavoro. I manifestanti hanno prima cercato di bloccare i camion che trasportavano le recinzioni per il cantiere. Poi la situazione è degenerata ed è cresciuta la tensione tra le persone e la Polizia. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Di Francesco i rappresentanti del club giallorosso hanno deciso di interrompere le operazioni. Consultazioni in corso.

Momenti di tensione a Pietralata. Polizia cerca di creare passaggio. #StadioDellaRoma pic.twitter.com/J4jvOzps5k — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) May 12, 2025