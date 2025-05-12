I rappresentanti del club giallorosso hanno deciso di interrompere le operazioni

Redazione
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Ranieri: "Tutti rimodernano gli stadi. Troppa burocrazia in Italia, è una vergogna"

Quella di oggi sarebbe dovuta essere una giornata cruciale per il nuovo stadio della Roma. A Pietralata in mattinata era ripartiti gli scavi archeologici, ma una manifestazione organizzata da una cinquantina di persone ha interrotto i lavoro. I manifestanti hanno prima cercato di bloccare i camion che trasportavano le recinzioni per il cantiere. Poi la situazione è degenerata ed è cresciuta la tensione tra le persone e la Polizia. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Di Francesco i rappresentanti del club giallorosso hanno deciso di interrompere le operazioni. Consultazioni in corso.

stadio Pietralata

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