Stadio della Roma, mozione grillina per fermare il progetto

Un altro ostacolo per la costruzione del nuovo stadio della Roma. Ai tanti problemi che si oppongono alla costruzione dell’impianto giallorosso, si è aggiunta una mozione per fermare il progetto, depositata, come riporta “La Repubblica”, dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Simona Ficcardi. Si abbassano ancora le possibilità di vedere lo stadio a Tor di Valle, dopo i tanti ritardi sul via libera dei lavori e le dimissioni dell’imprenditore Radovan Vitek dal Consiglio d’amministrazione del gruppo immobiliare Cpi.