Stadio Roma, Gualtieri: “Si farà, siamo già ad uno stato avanzato”

«Lo stadio della Roma si farà, perché siamo già a uno stato avanzato». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ospite a Omnibus su La 7. «La Lazio ha manifestato la volontà di farlo, ha avviato un procedimento e se tutto andrà bene ci sarà anche l'altro stadio. Noi non diremo mai di no a degli investitori che vogliono realizzare dei progetti utili e per il bene della città. Non cubature aggiuntive, ma solo stadi e grandi parchi», sottolinea il sindaco. Ieri il primo giorno di scavi archeologici è stato sospeso a causa della presenza di alcuni manifestanti che è sfociata in tensione con la Polizia. E che oggi, come riporta Roma Sound Radio, sono stati convocati in Campidoglio.