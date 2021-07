Stadio della Roma, Calenda presenterà domani la sua proposta

Il candidato sindaco pubblicherà online il nuovo progetto presentato al club giallorosso

Il futuro dello Stadiodella Roma comincia a delinearsi, almeno a livello di tempistiche e le prossime 24 ore saranno fondamentali e per certi versi storiche. Domani il closing per il passaggio di proprietà dei terreni di Tor di Valle da Eurnova a Vitek in attesa della revoca del progetto Tor di Valle, ma anche la presentazione di un altro capitolo. Il candidato sindaco Carlo Calenda, infatti, ha comunicato che domani presenterà al club giallorosso il nuovo progetto per lo Stadio della Roma, che sarà pubblicato online da subito. L'annuncio, come riporta 'Il Riformista', è arrivato durante l’incontro pubblico che c’è stato oggi a Piazza Annibaliano, per un confronto sulle proposte per il Municipio II. Tante le ipotesi per il nuovo sito, dalle aree nel GRA a Tor Vergata.